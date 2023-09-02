Бабье лето в Новосибирске 2023: когда наступит, прогноз

В Новосибирске назвали точную дату бабьего лета в 2023 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бабье лето придет в Новосибирск в середине сентября. Об этом говорят данные порталов прогноза погоды. Воздух в это время будет прогреваться до +20...+23 градусов.

Согласно информации портала «world-weather.ru», теплые деньки вернутся в город 9 сентября и останутся до 14 сентября. В это время температура воздуха составит +18...+20 градусов. Погода преимущественно малооблачная.

Другие данные на этот счет у сервиса «Ну и погода». Синоптики портала прогнозируют приход последних по-настоящему летних деньков в 20-х числах сентября. С 21 по 24 сентября воздух прогреется до +23 градусов. 24 числа установится самая теплая и солнечная погода за этот период.

«Яндекс.Погода» считает, что бабье лето наступит уже на следующей неделе. С 3 по 8 сентября температура воздуха в городе составит +18 градусов. Будет преимущественно солнечно.

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