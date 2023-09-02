В НСО создали образовательный центр для подготовки педагогов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области открылся образовательный кластер для подготовки педагогов. Его создали на базе областного педагогического колледжа №1 имени А. Макаренко.

- Кластер направлен на создание современных условий для обучения мотивированных студентов, - рассказал замминистра образования региона Андрей Головнин.

Уже в 2023 году кластер обеспечит Новосибирскую область 261 новым сотрудником дошкольных и школьных организаций. С 1 сентября в образовательном центре начали обучение 450 студентов.

В перспективе педагогический колледж расширит диапазон подготовки работников педагогического образования.

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