В НСО создали образовательный центр для подготовки педагогов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области открылся образовательный кластер для подготовки педагогов. Его создали на базе областного педагогического колледжа №1 имени А. Макаренко.
- Кластер направлен на создание современных условий для обучения мотивированных студентов, - рассказал замминистра образования региона Андрей Головнин.
Уже в 2023 году кластер обеспечит Новосибирскую область 261 новым сотрудником дошкольных и школьных организаций. С 1 сентября в образовательном центре начали обучение 450 студентов.
В перспективе педагогический колледж расширит диапазон подготовки работников педагогического образования.
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