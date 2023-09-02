Под Новосибирском 400 домов остались без воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Под Новосибирском в поселке Восход без воды остались 400 домов. На отключение пожаловалась местная жительница в группе ACT-54.

- У нас всегда беда - то света нету, то воды. Как зима - свет без предупреждения отключают. И вот 1 сентября выключили воду в 12:30, - пишет девушка.

По ее словам, это не первый случай отключения воды в поселке. Причем отключают ее без предупреждения.

Напомним, 29 августа жителям Плющихинского жилмассива в Новосибирске отключили воду в связи с аварией. Всего от водоснабжения было отключено 64 дома. Последствия аварии в жилмассиве устраняли городские службы почти сутки.

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