Под Новосибирском 400 домов остались без воды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Под Новосибирском в поселке Восход без воды остались 400 домов. На отключение пожаловалась местная жительница в группе ACT-54.
- У нас всегда беда - то света нету, то воды. Как зима - свет без предупреждения отключают. И вот 1 сентября выключили воду в 12:30, - пишет девушка.
По ее словам, это не первый случай отключения воды в поселке. Причем отключают ее без предупреждения.
Напомним, 29 августа жителям Плющихинского жилмассива в Новосибирске отключили воду в связи с аварией. Всего от водоснабжения было отключено 64 дома. Последствия аварии в жилмассиве устраняли городские службы почти сутки.
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