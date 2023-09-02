На это укажет цвет ботвы: агроном назвала сроки копки картошки в 2023 году

Агроном назвала сроки копки картошки в 2023 году. Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Когда следует выкапывать картошку рассказала КП-Новосибирск агроном Людмила Шубина. На это укажет цвет ботвы.

- При копке картофеля надо смотреть на его ботву. Если она поражена, на ней появились черные пятна, то надо срочно копать. Иначе есть большая вероятность появления фитофтороза - грибкового заболевания, - рассказала КП-Новосибирск агроном.

По словам Людмилы Шубиной ранние сорта картошки уже надо было выкопать. А для поздних оптимальное время для копки - середина сентября.

Чтобы проверить выкопанный картофель на безопасность для употребления в пищу, его надо поместить в темное сухое место на 10 дней. Лучше всего для этого подойдут подвал или гараж. Плоды, на которых появились фиолетовые пятна, для пищи не годятся. Но их можно отдать на пропитание животным.

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