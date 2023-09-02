В Новосибирске заметили мертвого мужчину на подоконнике высотки

В Новосибирске на подоконнике в высотке заметили тело мужчины. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на подоконнике в высотке заметили тело мужчины. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы в субботу, 2 сентября.

— Местные жители заметили мужчину, лежащего на подоконнике 16 этажа дома № 56 на улице Бородина в Кировском районе. Позже очевидцы рассказали, что человек с видео — мёртв, — сообщает телеграмм-канал «АСТ-54 black».

В областном Следственном комитете сообщили, что по данному факту проводится проверка.

— Следственным отделом по Кировскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения в одном из домов Кировского района тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.

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