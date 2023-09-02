Кожа и элегантная обувь: стилист назвал главные тренды осени

Стилист назвал главные тренды осени 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стилист Владислав Лисовец в беседе с NEWS.ru назвал главные тренды осени 2023 года. Самыми стильными находками сезона станут кожаные изделия, джинсы и элегантная обувь.

Стилист призвал перейти от спортивных вещей к элегантно-классической одежде. А еще не нужно бояться надевать вещи ярких оттенков.

В моде этой осенью будут кожаные изделия, джинса, элегантная обувь, казаки, ботильоны. Мы оставляем все спортивное, забываем про спортивное и больше переходим к элегантно-классической одежде. Продолжаем миксовать принты. Не мучаемся и сочетаем разные цвета, - Владислав Лисовец.

По его словам, в моде сохранится философия 2000-х, немного 70-х и 90-х.

Стилист также отметил, что этой осенью будут актуальны большие сумки. Маленькие же отойдут на второй план и понадобятся только в случае специальных мероприятий.

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