В Новосибирске тело мужчины нашли под окнами многоэтажки

В Новосибирске под окнами многоэтажки в Кировском районе нашли тело мужчины. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске под окнами многоэтажки в Кировском районе нашли тело мужчины. Об этом сообщили спасатели МАСС.

— Тело мужчины снято с козырька подъезда. Передано сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи, — сообщили спасатели МАСС.

В областном Следственном комитете произошедшее пока никак не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber