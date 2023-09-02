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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 5:05

В Новосибирске тело мужчины нашли под окнами многоэтажки

В Новосибирске спасатели сняли тело мужчины с козырька подъезда
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске под окнами многоэтажки в Кировском районе нашли тело мужчины.

В Новосибирске под окнами многоэтажки в Кировском районе нашли тело мужчины.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске под окнами многоэтажки в Кировском районе нашли тело мужчины. Об этом сообщили спасатели МАСС.

— Тело мужчины снято с козырька подъезда. Передано сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи, — сообщили спасатели МАСС.

В областном Следственном комитете произошедшее пока никак не прокомментировали.

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