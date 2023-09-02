В Новосибирске тело мужчины нашли под окнами многоэтажки

В Новосибирске под окнами многоэтажки в Кировском районе нашли тело мужчины.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске под окнами многоэтажки в Кировском районе нашли тело мужчины. Об этом сообщили спасатели МАСС.
— Тело мужчины снято с козырька подъезда. Передано сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи, — сообщили спасатели МАСС.
В областном Следственном комитете произошедшее пока никак не прокомментировали.
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