Медик рассказала, в каком случае почку вырезают вместе с камнем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коралловидные камни, образующиеся в почке, могут стать причиной удаление органа. Об этом NEWS.ru рассказала врач Анастасия Тимощенко.

Отмечается, что вырезать почку придется только в том случае, если камни не получится раздробить.

При твердых формированиях размером до 5 иллиметров операция не требуется. Однако записаться на прием к урологу в таком случае стоит.

При остром течении заболевания могут прописать спазмолитик для облегчения боли при прохождения камня по мочевыводящих путям. При тяжелом прохождении крупного камня провдится процедура дробления и удаления камней из почек.

По словам врача, дробление камней в почках при помощи лазера или ультразвука облегчает отхождения камней почек.

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