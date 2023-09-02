Медик рассказала, в каком случае почку вырезают вместе с камнем.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Коралловидные камни, образующиеся в почке, могут стать причиной удаление органа. Об этом NEWS.ru рассказала врач Анастасия Тимощенко.
Отмечается, что вырезать почку придется только в том случае, если камни не получится раздробить.
При твердых формированиях размером до 5 иллиметров операция не требуется. Однако записаться на прием к урологу в таком случае стоит.
При остром течении заболевания могут прописать спазмолитик для облегчения боли при прохождения камня по мочевыводящих путям. При тяжелом прохождении крупного камня провдится процедура дробления и удаления камней из почек.
По словам врача, дробление камней в почках при помощи лазера или ультразвука облегчает отхождения камней почек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber