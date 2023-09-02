На левом берегу Новосибирска запустили новый маршрут транспорта

В Новосибирске на левом берегу города появился новый транспортный маршрут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на левом берегу города появился новый транспортный маршрут. Там с 1 сентября начала курсировать маршрутка № 99.

Как сообщает портал wikiroutes. Info, она будет ходить от улицы Планировочная до улицы Чукотская, и проезжать 15 остановок. Маршрутка будет курсировать через площадь Маркса.

Длина маршрута — около 8 километров. Ходить маршрутка будет ежедневно и круглогодично.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber