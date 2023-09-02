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НовостиОбщество2 сентября 2023 1:37

В проект планировки Новосибирска внесли станцию метро «Каменская»

Ее планируют открыть недалеко от центра города
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске недалеко от центра города планируют построить еще одну станцию метро.

В Новосибирске недалеко от центра города планируют построить еще одну станцию метро.

Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске недалеко от центра города планируют построить еще одну станцию метро. Об этом сообщается в проекте планировки территории на сайте мэрии города.

В документах сообщается, что предусмотрено строительство участка правобережной линии метрополитена, проходящей в створе улицы Ипподромской со станцией «Каменская» на пересечении улиц Ипподромская и Военная.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске к 2050 году планируется построить 32 станции метро. Строить подземку планируют в три этапа. Первый — до 2030 года, второй — до 2050, а третий — уже после. Планируется обустроить три линии общей протяженностью 67 километров, 46 станций и четыре электродепо.

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