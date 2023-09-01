Жители Новосибирска пожаловались на поборы в детсаду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новосибирска пожаловались на поборы в детсаду на Плахотного. Возмущенные родители опубликовали скрины с перепиской из родительского чата. В них информация о сборе денег с родителей на различные нужды.

– Они собирают по 400 рублей на воду, посуду, какие-то прочие нужды. Это без учёта сборов на праздники, Новый год и Дни рождения воспитателей. Ещё требуют на химчистку ковров и ремонт беседки (колясочной) по 2000 рублей с каждой группы, – пожаловались родители в группе «Инцидент Новосибирск».

В ответ на возмущения недовольных представители родительского комитета ответили жёстко:

– Мне уже надоели ваши недовольства. Предлагаю самостоятельно покупать воду, решать вопрос новогодних подарков, выпускного и т.д.

– Все, кто не сдает, приводите детей со своей водой, посудой, канцелярией и прочим. Все остальные не обязаны платить за ваших детей, – высказались ответственные за поборы.

Еще они предложили сдать деньги на подарок педагогу-логопеду. А ежемесячный сбор увеличили до 400 рублей. И велели его всем переводить на карту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber