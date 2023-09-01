Жители Новосибирска пожаловались на поборы в детсаду.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Новосибирска пожаловались на поборы в детсаду на Плахотного. Возмущенные родители опубликовали скрины с перепиской из родительского чата. В них информация о сборе денег с родителей на различные нужды.
– Они собирают по 400 рублей на воду, посуду, какие-то прочие нужды. Это без учёта сборов на праздники, Новый год и Дни рождения воспитателей. Ещё требуют на химчистку ковров и ремонт беседки (колясочной) по 2000 рублей с каждой группы, – пожаловались родители в группе «Инцидент Новосибирск».
В ответ на возмущения недовольных представители родительского комитета ответили жёстко:
– Мне уже надоели ваши недовольства. Предлагаю самостоятельно покупать воду, решать вопрос новогодних подарков, выпускного и т.д.
– Все, кто не сдает, приводите детей со своей водой, посудой, канцелярией и прочим. Все остальные не обязаны платить за ваших детей, – высказались ответственные за поборы.
Еще они предложили сдать деньги на подарок педагогу-логопеду. А ежемесячный сбор увеличили до 400 рублей. И велели его всем переводить на карту.
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