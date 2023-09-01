В Новосибирске кондуктор швырнула на пол пассажирку, не оплатившую проезд. Фото: стоп-кадр.

Очередной конфликт в общественном транспорте произошел в Новосибирске. На этот раз он разгорелся из-за оплаты за проезд. Одна из пассажирок отказалась платить, чем вывела из себя кондуктора.

– Завязался словесный конфликт, и женщины решили разобраться на кулаках, – рассказали очевидцы в телеграм-канале АСТ-54Black.

На кадрах видно, что кондуктор требовала с пассажирки оплату. Но та отказывалась ее вносить. После чего сотрудница схватила пассажирку и швырнула с сидения. Они стали драться и кричать друг на друга матом.

Комментаторы усомнились в адекватности пассажирки. Но и судили кондуктора. По их мнению, ей не стоило распускать руки.

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