Жительницу Новосибирска напугал эксгибиционист, притаившийся в кустах

Мужчина притаился в кустах возле дорожки. Фото: предоставлено читательницей.

Жительница Новосибирска пожаловалась на эксгибициониста, притаившегося в кустах в Калининском районе Новосибирска. Она заметила его случайно, когда шла по своим делам.

– Он стоял в кустах и занимался своими «грязными делишками», смотрел на меня, я испугалась! – поделилась с КП-Новосибирск сибирячка.

По словам девушки, произошло это на улице Объединения, между 4 и 5 микрорайонами.

– Это место не людное. Но проходное, – добавила девушка.

Она переживает, что странный мужчина опасен для окружающих.

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