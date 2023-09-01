В Новосибирске водитель такси поздравила школьников с Днем Знаний. Фото:Vadim Alexeev

В Новосибирске водитель такси Людмила Ожанская 1 сентября решила поздравить школьников, которые становились в этот день ее пассажирами. Каждый ребенок выходил из ее машины с тематическими значком или открыткой.

Водитель подготовилась ко Дню Знаний основательно. Помимо закупленных сувениров, девушка украсила свою Киа Рио. Так, 1 сентября на смену выехал украшенный осенними листьями автомобиль.

- Сегодня вызвали такси. Приехала милейшая девушка на украшенном авто. Когда мы сели в машину, она подарила ребенку подарок - значок. Спасибо большое водителю Людмиле, - поделилась с КП-Новосибирск одна из пассажиров.

К слову, это не первый раз, когда девушка поздравляет своих пассажиров. Людмила регулярно наряжает свою машину, создавая для новосибирцев атмосферу праздника. И часто подготавливает небольшие подарочки. Например, на Новый год дарила своим пассажирам брелки в виде заек.

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