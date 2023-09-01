Под Новосибирском женщина с ребенком на «Рено» вылетели в кювет с трассы. Фото: ГИБДД по НСО.

В Барабинском районе Новосибирской области 43-летняя женщина на «Рено» попала в жёсткое ДТП. Произошла авария на трассе Р-254 «Иртыш. Подробности рассказали в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».

– В 07:30 в Барабинском районе, на 1129 километре автодороги Р-254 «Иртыш», водитель женщина 1980 г.р., управляя автомобилем Рено Сандеро Степвей, со стороны г.Омска в сторону г. Новосибирска, совершила столкновение спереди движущимся автомобилем «Мерседес Актрос» с полуприцепом, – рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

После столкновения «Рено» вылетел в кювет и опрокинулся. В аварии пострадала женщина-водитель и ее пассажир, 13-летний мальчик. Их госпитализировали с различными травмами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber