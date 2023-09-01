В Новосибирске перекрыли две улицы из-за аварий на теплотрассах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на неделю закрыли проезд на двух улицах. Ограничения связаны с авариями на теплотрассах.

- С 1 по 9 сентября закрывается проезд по улице 2-й Союза Молодежи в районе жилого дома № 27а. С 31 августа по 8 сентября будет закрыт проезд по улице Планировочной в районе здания № 7г, - сообщили в мэрии.

Также в течение недели на пять метров будет сужен проезд по улице Коммунистической в районе здания № 1.

Водителей призывают быть внимательными и планировать поездки заранее.

Напомним, до середины сентября в Новосибирске ограничено движение по улице Фрунзе в районе дома № 56 по улице Ломоносова. Проезжую часть сузили на 10,5 метров. А в Ленинском районе закрыли проезд на пересечении улиц Костычева и Степной в районе дома №11а.

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