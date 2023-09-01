В Новосибирске «Субару» врезалась в подростка на питбайке

В Новосибирске иномарка врезалась в подростка на питбайке. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Вечером 1 сентября в Калининском районе Новосибирска иномарка врезалась в питбайк под управлением подростка. О ДТП сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

34-летний водитель «Субару Импреза» ехал по улице Новоуральская. Находясь напротив дома №17 он столкнулся с питбайком, под управлением 16-летнего подростка.

Водителяи питбайка с травмами забрала «скорая». Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, утром 1 сентября в Центральном районе города столкнулись два мотоциклиста. 48-летний мужчина на мотоцикле «Хендай Солярис», поворачивая налево во внутриквартальный проезд столкнулся с 35-летней женщиной на мотоцикле БМВ-650f. Женщину доставили в больницу.

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