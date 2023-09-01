В Новосибирске запустили подсветку 196-метровой телебашни. Фото: скриншот видео

В Новосибирске состоялся запуск подсветки 196-метровой телебашни на улице Римского-Корсакова. Историческим моментом с КП-Новосибирск поделилась очевидец Елизавета Шабанова.

- Красиво, очень радостно что телецентр преображается) много разной анимации, завораживает, - рассказала она КП-Новосибирск.

Запуск подсветки приурочили к празднованию Дня Знаний.

Мэр города Анатолий Локоть рассказал, что ежедневно с началом сумерек на башне будут показывать видеоролики, бегущую строку и графику.

Напомним, на конструкции телебашни разместили 9060 светодиодных пиксельных светильников, шесть прожекторов и медиафасад на отметке от 140 до 148 метров.

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