В Новосибирске запустили подсветку 196-метровой телебашни. Фото: скриншот видео
В Новосибирске состоялся запуск подсветки 196-метровой телебашни на улице Римского-Корсакова. Историческим моментом с КП-Новосибирск поделилась очевидец Елизавета Шабанова.
- Красиво, очень радостно что телецентр преображается) много разной анимации, завораживает, - рассказала она КП-Новосибирск.
Запуск подсветки приурочили к празднованию Дня Знаний.
Мэр города Анатолий Локоть рассказал, что ежедневно с началом сумерек на башне будут показывать видеоролики, бегущую строку и графику.
Напомним, на конструкции телебашни разместили 9060 светодиодных пиксельных светильников, шесть прожекторов и медиафасад на отметке от 140 до 148 метров.
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