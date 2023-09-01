Два фельдшера и водитель пострадали в ДТП со скорой в Новосибирске. Фото: "АСТ-54Black".

Жёсткую аварию со скорой помощью на Красном проспекте в Новосибирске прокомментировали в ГИБДД. В ДТП пострадали несколько человек. В полиции раскрыли, при каких обстоятельствах произошло ДТП.

– Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес» (скорая медицинская помощь), двигался на вызов со специальными сигналами по улице Красный проспект в сторону улицы Мясниковой. В пути следования, при проезде перекрестка улиц Красный проспект - Тюленина, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Экстрейл», – говорится в сообщении Госавтоинспекции по городу.

После удара автомобиль скорой отбросило на «Ладу Гранту». А затем скорая помощь опрокинулась.

– Предварительно, в медицинское учреждение обратились водитель и два фельдшера с автомобиля Мерседес, – добавили в ГИБДД.

По факту аварии проводят расследование и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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