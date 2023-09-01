В первые осенние выходные в Новосибирске похолодает до +19 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первые осенние выходные принесут в Новосибирск похолодание. В дневные часы воздух прогреется всего до +19 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.

В субботу, 2 сентября, днем температура воздуха составит +22 градуса. Возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 3 сентября, в дневные часы столбики термометров покажут +20 градусов. Пройдет небольшой дождь. Юго-восточный ветер разовьет скорость до 3-8 метров в секунду.

Похолодание придет в ночь на понедельник, 4 сентября. Температура воздуха днем в этот день составит всего +17...+19 градусов. Ветер изменит направление на северо-восточное с порывами до 13 метров в секунду. Помимо этого ожидаются умеренные осадки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber