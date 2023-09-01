Не там повернул: мэр Анатолий Локоть заблудился на «кольце ада» в Новосибирске

Мэр Анатолий Локоть заблудился на «кольце ада» в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске мэр Анатолий Локоть заблудился в прославленном «кольце ада». Речь об участке на площади Труда. О казусе рассказал сам градоначальник.

– Сейчас на развязке все меняется. После очередного изменения движения, честно говоря, я ехал за рулем, встречал жену в Толмачево, и заблудился: не там повернул, – поделился мэр города в эфире радио «Городская волна».

По словам градоначальника, ему пришлось сделать серьезный крюк, чтобы вернуться на верный маршрут.

– Пришлось с мыслями собраться и вспомнить. На автомате проскочил поворот, – добавил мэр.

Анатолий Локоть заверил, что проблемы на этом участке останутся до тех пор, пока работы на объекте не завершат. Закончить их планируют до конца 2023 года. Мэр согласился, что ситуация на кольце критическая. Однако водителям, по его словам, нужно потерпеть.

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