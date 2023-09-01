Заманивал шоколадкой: в Новосибирске незнакомец пытался увести ребенка с остановки

Мужчина пытался увести незнакомого ребенка с остановки 1 сентября.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС мужчина пытался увести ребенка с остановки. Инцидент произошел около остановки Печатников.
- Сегодня утром мужчина очень настойчиво пытался увести мальчика с остановки Печатников под предлогом «поздравить с днем знаний шоколадкой», - рассказала очевидец в группе «На ОбьГЭСе».
Девушка вмешалась в разговор незнакомца со школьником. После чего мужчина, испугавшись, оставил мальчика.
- На данный момент в полицию по данному факту обращений не поступало. Посты несения службы максимально приближены к образовательным учреждениям. При выявлении подобных фактов, подозрительные граждане будут доставляться в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - прокомментировали ситуацию КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.
Девушка, ставшая очевидцем этой истории, призвала родителей поговорить со своими детьми о таких незнакомцах.
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