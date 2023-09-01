Жителям Новосибирской области грозит штраф до 200 тысяч рублей за стихийную свалку. Фото: минприроды

В Новосибирской области за стихийную свалку начнут выписывать штрафы до 200 тысяч рублей. Об этом предупреждает региональное минприроды.

Речь идет о выгрузке или сбросе мусора в неустановленном месте с легковушек и большегрузов. Нарушения будут фиксировать фото- и видеокамеры.

Для граждан сумма штрафа составит 10-15 тысяч рублей. При повторном нарушении придется заплатить до 30 тысяч рублей.

Должностные лица заплатят за сброс мусора 20-30 тысяч рублей и 60 тысяч рублей - при фиксации нарушения в последующие разы. При этом у нарушителя также конфискуют транспорт.

Для юрлиц первичный штраф определен в размере 30-50 тысяч рублей и до 100 тысяч рублей - за последующие выгрузки отходов.

Наибольшие суммы штрафа придется заплатить нарушителям, перевозящим отходы на грузовиках, тракторах и снегоходах. Граждане выплатят до 70 тысяч рублей, а юрлица - до 200 тысяч рублей с изъятием большегруза.

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