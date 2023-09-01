Новосибирец напродавал несуществующей техники на 5 миллионов рублей и отправился в колонию

Мужчина продавал несуществующую бытовую технику. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирец напродавал несуществующей бытовой техники на 5 миллионов рублей. Он обманывал людей в разных городах России и Казахстана.

Как следует из приговора Заельцовского районного суда, потенциальные покупатели сами находили мужчину, ведь раньше он занимался перепродажей техники из крупных магазинов. Осужденный говорил им, что продает сотовые телефоны, холодильники, микроволновые печи и другое. Ему верили и переводили мошеннику деньги.

В итоге пострадавшие оставались без денег и товара. Всего новосибирцу удалось обмануть 33 человека. Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким пунктам одной статьи: мошенничество в крупном размере, мошенничество с причинением особого ущерба и мошенничество в особо крупном размере.

Новосибирца осудили на 6 лет и отправили в исправительную колонию строгого режима. Также он должен вернуть деньги всем пострадавшим.

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