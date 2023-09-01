«Ограничение на смартфоны и поклоны учителям»: новосибирские педагоги рассказали об учебе в Китае

Директора школ из КНР похвалили инженерные классы в Новосибирске. Фото: Предоставлено образовательным центром «Горностай»

Новосибирские учителя и школьники поделились впечатлениями об учебе в школах Китая. Главное, что они выделили - это ограничение смартфонов, то, что в классах учится по 40-60 школьников, а еще высокую мотивацию к знаниям. В новосибирской гимназии «Горностай» рассказали о возобновлении программы культурного обмена:

- До пандемии мы 10 лет участвовали в культурной программе обмена между школами Харбина, Баотоу, Урумчи: дети ездили учиться, педагоги – работать. Мы видели школы, где учатся по 4-6 тысяч детей в несколько смен, но везде – очень уважительное отношение к учителям и жажда знаний. В конце каждого урока школьники говорят: «Лао ши ха», что значит – учитель отдыхай. Нам бы вернуть такую традицию отношения к учителям, подзабытую после перестройки, – рассказала КП-Новосибирск директор гимназии «Горностай» Ирина Путинцева. - У них на законодательном уровне запрещено использование смартфонов на уроке, в школах ограничен Wi-fi.

Педагоги поделились – в школах КНР очень много спортивных секций с акцентом на традиционно китайские виды спорта: Много внимания уделяют народной культуре: танцы, театральные постановки и уроки каллиграфии. В августе 2023 года директора школ из КНР прилетели с ответным визитом:

- Китайские педагоги очень открыты к общению, они посетили три школы в Академгородке. Гостям понравились инженерные курсы, робототехника – сейчас некоторые школы развивают это направление. Учителя из Харбина, Урумчи и Баотоу похвалили нашу открытую к сотрудничеству позицию и готовы обмениваться методиками образования в научно-техническом секторе, – рассказала КП-Новосибирск Ирина Путинцева

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber