Барнаульская гимнастка, упавшая с высоты, попала в реанимацию

Состояние Марины Сметановой тяжелое, однако дышать она может самостоятельно. Фото: Barnaul 22

23-летняя гимнастка Мария Сметанова, сорвавшаяся с высоты во время выступления в цирке в Барнауле, находится в реанимации. Ее состояние стабильно тяжелое, однако она в сознании и сама дышит.

Заместитель председателя Федерации по воздушной атлетике и пилонного спорта Алтайского края Ксения Ильющенко, сама в прошлом гимнастка, рассказала, что от подобных несчастных случаев не застрахован никто.

— Я сама не была на выступлении, увидела видео потом в сетях. Мария делала крутку, и что-то пошло не так, может, равновесие потеряла, — цитирует ее Amic.ru.

Напомним, несчастный случай произошел 31 августа. Девушка без страховочных тросов рухнула на арену. Девушка не смогла удержаться на ленте, рассказывали очевидцы. Ей потребовалась экстренная госпитализация. Акробатку экстренно увезли в больницу. Сейчас проверку обстоятельств проводят прокуратура и следственный комитет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber