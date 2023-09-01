«Катался по селу»: в Новосибирской области подросток угнал машину у друга, пока тот спал

В Чулымском районе Новосибирской области подросток угнал машину своего друга, пока тот спал. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чулымском районе Новосибирской области подросток угнал машину своего друга, пока тот спал. Парень поехал кататься на ней по селу. Но закончилась поездка уголовным делом.

— В ночь на 31 августа 16-летний подозреваемый совместно с владельцем машины были в гостях у знакомой, где после выпитого алкоголя потерпевший уснул. Молодой человек достал у него из кармана ключи от автомобиля и около одного часа катался по селу, — рассказали в областном МВД. — Когда в машине закончился бензин, несовершеннолетний оставил ее возле одного из домов. Машину позже нашли полицейские.

От подростка получили признательные показания, сейчас он находится под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

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