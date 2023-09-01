Умер Александр Хуторецкий — старейший сотрудник Института экономики СО РАН

Александр Хуторецкий умер 31 августа. Фото: «Новосибирск скорбит»

На 79-м году жизни умер Александр Борисович Хуторецкий, преподаватель и профессор НГУ, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.

— Александр Борисович скончался 31 августа. Он был хорошим товарищем, всегда готовым помочь, если это было в его силах, — сообщает группа «Новосибирск скорбит».

В конце 60-х годов прошлого века, будучи студентом, Александр Хуторецкий был капитаном сборной команды НГУ.

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