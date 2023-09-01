Стало известно, как наказали кондуктора за потасовку с пассажиром в Новосибирске. Фото: предоставлено очевидцем.

В мэрии Новосибирска прокомментировали конфликт в автобусе № 95. Там словесная перепалка кондуктора с пассажиром переросла в драку. Конфликт начался из-за того, что сотрудница занимала в транспорте 2 места. А когда на них садились пассажиры, сразу закатывала скандал.

– По информации перевозчика, в автобусе государственный регистрационный номер О 023 МР конструкцией транспортного средства не предусмотрено отдельно стоящее сидение, поэтому кондуктор занимает двойное сидение, – сообщили КП-Новосибирск в мэрии города.

Известно, что по факту инцидента провели служебное разбирательства. К кондуктору применили дисциплинарное взыскание. Какое именно, не утончили. А еще с сотрудницу дополнительно проинструктировали по культуре обслуживания пассажиров.

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