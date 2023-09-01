На месте работают медики и полиция. Фото: «Инцидент.Барнаул»

В Барнауле мужчина умер на автобусной остановке. О происшествии сообщает издание «ТОЛК».

Известно, что очевидцы нашли тело у дороги на пересечении Павловского тракта с улицей Малахова, недалеко от магазина «Аяс». По их данным, погибший - мужчина в возрасте.

О причинах смерти в настоящее время не известно. Что случилось с умершим, установит вскрытие. Очевидцы говорят, что мужчина скончался прямо на улице.

Известно, что на месте. где нашли труп, работали медики и полицейские. По словам горожан, ставивших свидетелями ЧП, тело умершего накрыли простыней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber