В Новосибирской области больше тысяч заключенных сели за парты 1 сентября

В Новосибирской области 1247 заключенных сядут за парты в новом учебном году. Фото: ГУФСИН НСО

В Новосибирской области 1247 заключенных сядут за парты в новом учебном году. Об этом рассказали в ГУФСИН по региону.

— Министерством образования организован непрерывный образовательный процесс для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые содержатся в следственных изоляторах региона. А несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в Новосибирской воспитательной колонии проходят обучение в средней общеобразовательной школе ГУФСИН России по Новосибирской области, — пояснили в ведомстве.

Учиться отправляют всех заключенных, не достигших 30 лет. А те, кто старше 30 — могут учиться по желанию.

Ранее КП-Новосибирск показывала, как проходит последний звонок в средней образовательной школе ГУФСИН. Местные выпускники также сдавали экзамены. Для них это был шанс начать новую жизнь.

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