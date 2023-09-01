В Новосибирской области завершены поиски 68-летней пенсионерки, пропавшей в походе за грибами

В Новосибирской области завершен поиски 68-летней женщины, которая ушла в лес за грибами и пропала. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирской области завершен поиски 68-летней женщины, которая ушла в лес за грибами и пропала. Об этом сообщили волонтеры.

— Женщина была найдена поисковой группой. Она жива. Спасибо всем кто смог принять участие в поиске и был готов выехать, распространял информацию в сети и делал репосты, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Напомним, пенсионерка пропала СНТ Чистые пруды-2 Мичуринского сельсовета 31 августа. Она ушла в лес за грибами и не вернулась обратно. На поиски женщины выехали волонтеры.

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