В Новосибирской области завершены поиски 68-летней пенсионерки, пропавшей в походе за грибами

В Новосибирской области завершен поиски 68-летней женщины, которая ушла в лес за грибами и пропала. Фото: "ЛизаАлерт НСО"
В Новосибирской области завершен поиски 68-летней женщины, которая ушла в лес за грибами и пропала. Об этом сообщили волонтеры.
— Женщина была найдена поисковой группой. Она жива. Спасибо всем кто смог принять участие в поиске и был готов выехать, распространял информацию в сети и делал репосты, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Напомним, пенсионерка пропала СНТ Чистые пруды-2 Мичуринского сельсовета 31 августа. Она ушла в лес за грибами и не вернулась обратно. На поиски женщины выехали волонтеры.
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