«Готовились целый год»: в Новосибирском кадетском корпусе первоклассники вышли на парад

Парад кадетов принимали офицеры СКР и Росгвардии. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске сотни кадет провели парад на линейке 1 сентября. Праздник в честь Дня знаний прошел в Сибирском кадетском корпусе.

Парад проводят с 1992 года. Фото: Никита МАНЬКО

Ежегодный парад на плацу проводится в СКК с 1992 года, посмотреть на детей пришли более 400 родителей и родственников. Перед кадетами выступили офицеры управления СКР по Новосибирской области и управления «Росгвардии». В этом году кадетами стали более 40 мальчиков. Еще 17 девочек поступили в Академию благородных девиц.

Среди выпускников кадетского корпуса много госслужащих и военных. Фото: Никита МАНЬКО

- Сыну Тимуру 6 лет, сегодня он пошел в первый класс. Мы два года думали и выбрали СКК – он рядом с домом, здесь детей учат дисциплине. Отзывы очень хорошие об этом кадетском корпусе. Если сын сам захочет быть военным – то станет им, – рассказала КП-Новосибирск мама Ирина.

Мальчики и девочки будут учиться раздельно. Фото: Никита МАНЬКО

По данным СКК, более 90% выпускников поступают в высшие и средние специальные учебные заведения: в военные и гражданские, в учебные заведения силовых структур. Мальчики-кадеты и девочки-сударыни будут учиться в раздельных классах. Алина Малышева перешла в 4 «д» класс, она поступила в СКК вслед за старшим братом и сестрой. Девочка любит физкультуру и мечтает служить в полиции.

Девочки выбирают кадетский корпус, чтобы поступить на следователей. Фото: Никита МАНЬКО

- Это была мечта, еще когда я ждала первенца, что мои дети будут учиться в кадетском корпусе, где есть сильное патриотическое воспитание. Хотелось привить любовь к Родине, как нам с мужем ее когда-то привили. Старшие дети учатся в классе Следственного комитета, дочка планирует поступать в Институт прокуратуры, сын – в НВИ войск национальной гвардии. Младшая дочка тоже пойдет по этой линии, – рассказала КП-Новосибирск Ольга Малышева.

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