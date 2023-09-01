В Новосибирске губернатор анонсировал строительство нового корпуса лицея №113. Фото: правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал строительство нового корпуса в лицее №113. Заявление он сделал во время линейки.

- На школьный участок удается поставить новое большое современное здание. Поставлена задача в этом году завершить разработку проекта, чтобы в следующем году была возможность приступить к строительству нового здания вашей школы, - сообщил глава региона.

Госэкспертиза проекта пройдет в октябре-ноябре текущего года. Новый корпус на 650 мест обеспечит дополнительными местами жителей микрорайона «Лада».

В 2023-2024 учебном году в лицее № 113 будут обучаться 1230 учеников в 45 классах.

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