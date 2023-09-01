Уже совсем как взрослый: в Новосибирском зоопарке подрос птенец орланов

Скоро птенец подрастет еще и будет выглядеть совсем как его родители. Фото: Д. Находов, В. Шадрин

Детеныш белоплечих орланов из Новосибирского зоопарка, который родился в апреле, сильно подрос. Первые месяцы жизни он жил в гнезде, затем слетел на землю. А сейчас уже похож на взрослого и сам может долетать до верхнего яруса вольера.

— Пух сменился пером. Птенец отличается от родителей окрасом – у него пока нет характерных белых «плечей», он весь темный. Молодой орлан большую часть времени проводит в верхней части вольера рядом с матерью и отцом. Он берет нужные ему куски, сам их разделывает. Но отделять его от семьи рано, — рассказала заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко.

В зоопарке также подрастает птенец тропической парочки гвинейских турако. Пополнение есть и у зверей: несколько дней назад родился малыш у гималайских таров.

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