В Новосибирске столкнулись мужчина и женщина на мотоциклах

В Новосибирске столкнулись два мотоциклиста. Фото: "Дороги с Кузнецовым"
В Новосибирске столкнулись два мотоциклиста. ДТП произошло утром в пятницу, 1 сентября, в Центральном районе города.
— В 11:25 48-летний мужчина на мотоцикле «Хендай Солярис», поворачивая налево во внутриквартальный проезд столкнулся с 35-летней женщиной на мотоцикле БМВ-650f, — сообщается в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».
Пострадавшую женщину доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего выясняются.
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