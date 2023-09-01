В Новосибирске столкнулись мужчина и женщина на мотоциклах

В Новосибирске столкнулись два мотоциклиста. Фото: "Дороги с Кузнецовым"

В Новосибирске столкнулись два мотоциклиста. ДТП произошло утром в пятницу, 1 сентября, в Центральном районе города.

— В 11:25 48-летний мужчина на мотоцикле «Хендай Солярис», поворачивая налево во внутриквартальный проезд столкнулся с 35-летней женщиной на мотоцикле БМВ-650f, — сообщается в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».

Пострадавшую женщину доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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