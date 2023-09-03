«Готов мириться в суде»: в Новосибирске пенсионер сбил 77-летнюю женщину во время снегопада

Пенсионерка получила тяжелые переломы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске пенсионер сбил 77-летнюю соседку во дворе и попал в суд. ДТП случилось 30 января 2023 года во дворе дома на улице Столетова.

По данным прокуратуры, около 11:20 58-летний водитель Skoda Octavia стал сдавать назад во время снегопада, но не заметил пенсионерку и сбил ее. Мужчина вызвал «скорую», в больнице у женщины выявили черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом костей правого плеча и бедренной кости.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. Виновник ДТП предложил заключить мировое соглашение.

- Ранее водитель не был судим, полностью признал вину. Он извинился перед потерпевшей и загладил моральный вред. Потерпевшая восстанавливает здоровье, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Владимир Меновщиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер