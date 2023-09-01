Губернатор озвучил решение о строительстве нового учебного корпуса в Лицее № 113 в Новосибирске

По поручению Губернатора Андрея Травникова в Новосибирске проработан проект строительства нового корпуса Лицея № 113. Фото: Правительство НСО

По поручению Губернатора Андрея Травникова в Новосибирске проработан проект строительства нового корпуса Лицея № 113. С этим важным для дальнейшего развития школы событием глава региона поздравил школьников, их родителей и учителей во время торжественной линейки 1 сентября.

— В таких районах, как ваш, вопрос решается непросто — сложно вписать новое здание школы в территорию, которая окружена жилыми домами. Вашей школе повезло: у вас среди друзей оказались умелые строители и проектировщики. Я посмотрел результат их работы и порадовался: на школьный участок удаётся поставить новое большое современное здание. Задача — и я уверен, что она будет выполнена — в этом году завершить разработку проекта, чтобы в следующем году была возможность приступить к строительству нового здания вашей школы. Будем строить города, а в городах — школы и вести туда новых первоклассников, — заявил Андрей Травников.

В 2023/2024 учебном году в Лицее № 113 будут обучаться 1230 учеников в 45 классах. Проектная мощность образовательного учреждения сегодня 614 человек. Сейчас по поручению Губернатора мэрия Новосибирска выполняет проектирование строительства отдельно стоящего здания на территории лицея на 650 мест. Прохождение госэкспертизы запланировано на октябрь-ноябрь 2023 года.

Напомним, что за счёт реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Жильё и городская среда», а также госпрограммы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области» с 2018 по 2022 год введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью 17 880 мест, из них 11 школ на 9 592 места — в Новосибирске.

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