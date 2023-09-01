Под Искитимом зафиксировали подземные толчки 1 сентября 2023 года

В Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали подземные толчки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пятницу, 1 сентября 2023 года, в Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщается в сводке Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

По данным ученых, колебания зафиксировали около 12:18. Очаг находился под Искитимом, между деревнями Харино и Девкино.

Мощность колебания достигала 3, 1 балла — такие сейсмособытия считаются слабыми. Вызваны они были, скорее всего, не землетрясением, а человеческим фактором.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 22 августа на Западно-Сибирской плите в 76 километрах севернее Новосибирска, в Колыванском районе случилось землетрясение. Магнитуда в центре составила 3, 9 баллов.

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