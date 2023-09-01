В Новосибирске 1 сентября 2023 года после капремонта открылась школа № 61 в Академгородке

В школе № 61 в Советском районе завершился капитальный ремонт. Фото: Мэрия Новосибирска

В школе № 61 в Советском районе завершился капитальный ремонт. С 1 сентября ребята начнут учиться в обновленном здании в одну смену, пять дней в неделю. Мэр Анатолий Локоть оценил результаты выполненного ремонта.

— Капитальный ремонт школы выполнен в рамках федеральной программы при софинансировании города и области. Капитальный ремонт позволил обновить классы, заменить пол, сделать пандус и крыльцо. После перепланировки в школе появились новые светлые классы. Впечатление от выполненного ремонта хорошее, надеюсь, что и ребята придут сюда в приподнятом настроении, — отметил Анатолий Локоть.

В здании школы 1966 года постройки выполнены капитальный ремонт и частичная перепланировка, обновлена входная группа, установлен пандус для маломобильных групп. Заменены 36 оконных блоков, системы водо-, электроснабжения и отопления. Отремонтирован пол, вставлены новые пожарные межкомнатные двери. Закуплено оборудование на 9 млн рублей: интерактивные панели, проекторы, дополнительное оборудование для столовой, частично закуплена мебель, оборудование для специализированных кабинетов — химии, физики, технологии.

— В школе скомплектованы девять классов, два из них — это первые, по 30 человек в каждом. Учиться все школьники будут в одну смену, и в этом году в школе вводится пятидневка. Это позволит освободить больше времени для совместного отдыха детей и родителей. У нас был такой опыт в прошлом году с начальной школой, и он оказался удачным, в этом году в таком режиме будут заниматься все учащиеся, — рассказал директор школы № 61 Артем Алейников.

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