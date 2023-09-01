В Новосибирске жители смогут сэкономить 8 рублей на проезде

Новосибирцы смогут сэкономить на проезде 8 рублей. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В Новосибирске с 1 сентября оплата проезда картой «Мир», загруженной в смартфон, будет стоить дешевле на 8 рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

— Предложение распространяется на поездки в трамваях, троллейбусах, автобусах, а также в метро. Карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC, — сообщили в минтрансе.

Если расплачиваться пластиковой картой, скидки предоставляться не будет. Сэкономить так на проездах можно будет до 31 декабря 2023 года.

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