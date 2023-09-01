«Хотел перейти реку вброд»: в Новосибирске спасатели вытащили из Оби мужчину, дрейфующего на бревне

В Новосибирске мужчина хотел перейти брод на реке Иня, но оступился и упал воду. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске мужчина хотел перейти брод на реке Иня, но оступился и упал воду. Течение вынесло его в Обь, на помощь сибиряку пришли спасатели.

— В реке мужчина схватился за бревно и по счастливой случайности был замечен рыбаками. Они подняли его на лодку и отвели на остров Кораблик, куда вызвали спасателей, — рассказали спасатели МАСС.

Прибывшие на остров спасатели нашли там сильно замерзшего 47-летнего мужчину. Его эвакуировали на территорию аварийно-спасательной службы «Западный». Там сибиряку дали теплое одеяло и горячий чай. Супруга мужчины, которой также позвонили спасатели, вскоре приехала за ним и привезла сухие вещи.

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