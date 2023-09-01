В Новосибирске умер мужчина, которого нашли истекающим кровью на тротуаре

В Новосибирске мужчина, которого нашли истекающим кровью на дороге, скончался. Фото:"АСТ-54"

В Новосибирске мужчина, которого нашли истекающим кровью на дороге, скончался. Об этом сообщили в областной полиции.

— На место обнаружения тела мужчины, предварительно, без видимых признаков насильственной смерти в Кировском районе города Новосибирска был осуществлён выезд сотрудников полиции, — сообщили в областном МВД. — Собранные материалы переданы сотрудникам следственного комитета

Напомним, раненого мужчину обнаружили на улице Петухова утром 1 сентября. Очевидцы рассказали об этом в соцсетях.

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