В Новосибирске умер мужчина, которого нашли истекающим кровью на тротуаре

В Новосибирске мужчина, которого нашли истекающим кровью на дороге, скончался. Фото:"АСТ-54"
В Новосибирске мужчина, которого нашли истекающим кровью на дороге, скончался. Об этом сообщили в областной полиции.
— На место обнаружения тела мужчины, предварительно, без видимых признаков насильственной смерти в Кировском районе города Новосибирска был осуществлён выезд сотрудников полиции, — сообщили в областном МВД. — Собранные материалы переданы сотрудникам следственного комитета
Напомним, раненого мужчину обнаружили на улице Петухова утром 1 сентября. Очевидцы рассказали об этом в соцсетях.
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