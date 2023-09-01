От «А» до «Р»: новосибирская школа набрала рекордные 15 первых классов

В Новосибирске прошли первые линейки. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске школа №215 в микрорайоне Чистая Слобода Ленинского района поставила рекорд по первым классам. На предстоящий учебный год их набрали 15. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Всего в Новосибирске пять таких школ-рекордсменов. В школах № 216 в Октябрьском районе и №217 в Кировском районе набрали по 14 классов. Школа №196 из Кировского района будет обучать 11 первых классов, а школа №51 в Заельцовском районе — 10 первых классов.

Всего в 2023 году в школы пошли почти 50 тысяч первоклассников.

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