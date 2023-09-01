40 тысяч жителей Новосибирской области смогут воспользоваться современной медицинской помощью

Получить современные медицинские услуги в новой больнице смогут более 40 000 жителей Новосибирской области. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Краснообск проконтролировал ход работ по оснащению новой поликлиники смешанного типа ГБУЗ «Новосибирская клиническая центральная районная больница». Получить современные медицинские услуги в новой больнице смогут более 40 000 жителей Новосибирской области.

Главе региона доложили о том, что территория поликлиники уже во многом благоустроена, оборудовано 11 парковочных мест для маломобильных граждан и в общей сложности около 100 мест. До наступления зимы благоустройство территории будет продолжено, в результате чего появятся ещё 100 парковочных мест, будет заменено асфальтовое покрытие, установлены бордюры.

Глава региона напомнил свои требования к таким объектам — заранее продумывать и организовывать доступность — парковки, остановки, тротуары, малые архитектурные формы, освещение.

— Во-первых, это объект — долгожданный. Во-вторых — пример от Бердского строительного треста для всех молодых строителей, которые только набираются опыта, как можно строить и быстро, и качественно. А с нашей стороны — подтверждение принципа, который я многократно озвучивал: те, кто строит вперёд, вперёд и деньги получают. Здесь, благодаря усилиям и главврача, и главы Краснообска есть все шансы, что к моменту запуска поликлиники весь комплекс благоустройства территории будет сдан, — отметил Андрей Травников.

Режим работы нового медучреждения будет двухсменным, 6 дней в неделю; режим работы травмпункта — ежедневно, круглосуточно. Количество персонала составит 260 человек, в том числе 90 врачей и 125 человек среднего медицинского персонала. Недостающие вакансии планируется закрыть по программе «Земский доктор». Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, с детским отделением на 250 посещений.

Поликлиника построена под контролем министерства здравоохранения региона в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области». Работы начались в 2022 году. Строительство современного поликлинического корпуса НКЦРБ по нацпроекту «Здравоохранение» завершит масштабную модернизацию первичного звена Новосибирского района.

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