В Новосибирске новые троллейбусы вышли на измененный маршрут №29

Новые троллейбусы вышли на маршрут №29. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске новые троллейбусы вышли на маршрут №29. Раньше маршрут объединял Северо-Чемской жилмассив и площадь Маркса. С 1 сентября они станут ходить дальше, от улицы Александра Чистякова до ЖК «Новомарусино».

— Подвижной состав увеличится до 24 единиц. Интервал движения троллейбусов — не более 10 минут, — сообщил начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров.

Также в связи с продлением этого троллейбусного маршрута скорректирована схема автобуса №29. Он будет ходить от юго-западного жилмассива до ЖК «Акварельный».

Напомним, в августе поменяли маршруты нескольких троллейбусов в районе площади Энергетиков.

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