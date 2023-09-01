В Новосибирске новые троллейбусы вышли на измененный маршрут №29

Новые троллейбусы вышли на маршрут №29.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске новые троллейбусы вышли на маршрут №29. Раньше маршрут объединял Северо-Чемской жилмассив и площадь Маркса. С 1 сентября они станут ходить дальше, от улицы Александра Чистякова до ЖК «Новомарусино».
— Подвижной состав увеличится до 24 единиц. Интервал движения троллейбусов — не более 10 минут, — сообщил начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров.
Также в связи с продлением этого троллейбусного маршрута скорректирована схема автобуса №29. Он будет ходить от юго-западного жилмассива до ЖК «Акварельный».
Напомним, в августе поменяли маршруты нескольких троллейбусов в районе площади Энергетиков.
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