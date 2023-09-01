В Новосибирске прошли линейки 1 сентября 2023. Фото: Анна ПАШАГИНА/Никита МАНЬКО

Появились фото и видео Дня знаний в Новосибирске 1 сентября 2023. В школах прошли торжественные линейки, давшие старт новому учебному году.

Для кого-то этот день - первое знакомство со школой. Фото: Анна ПАШАГИНА

— В Новосибирской области 966 общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, в которых обучаются более 372 000 школьников, из них около 49 700 первоклассников, — рассказывали ранее в правительстве региона.

В Сибирском кадетском корпусе линейка прошла торжественно. Фото: Никита МАНЬКО

Сегодня в Новосибирске пошли в школу 24 тысячи первоклашек, а всего — 215 тысяч детей.

В школе 215 набрали 15 первых классов. Фото: Анна ПАШАГИНА

В каких-то школах учеников было особенно много. К примеру, в школе № 215 в этом учебном году набрали целых 15 первых классов. Последний из них будет носить букву «Р». Учиться дети будут в три смены.

В кадетском корпусе тоже набрали первые классы. Фото: Никита МАНЬКО

Традиционно парадно и празднично прошла линейка в Кадетском корпусе. Местные ученики носят не просто обычную школьную форму. Мальчики одеты в настоящие мунидиры, а девочки выглядят как юные леди.

Учиться в школе будут в три смены. Фото: Анна ПАШАГИНА

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