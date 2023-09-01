В Новосибирске на дороге заметили мужчину, истекающего кровью

Мужчину, истекающего кровью, заметили в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, утром 1 сентября, на улице Петухова заметили мужчину, истекающего кровью. Очевидцы рассказали об этом в соцсетях.

— На Петухова, 533 к1 был замечен лежащий на тротуаре мужчина, истекающий кровью, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».

Очевидцы предположили, что мужчину могла сбить машина, а водитель — скрыться с места происшествия.

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