Сколько накопителей должно быть на контейнерной площадке?

Фото: Пресс-службой МУП «САХ»

Как определить необходимое количество емкостей для сбора ТКО на контейнерной площадке, чтобы избежать их переполнения? Провести расчет несложно, но нужно учесть несколько важных моментов.

Главный фактор - точное количество жителей, которые будут использовать эту площадку. Это должна быть реальная цифра, поэтому нужно учитывать только фактически проживающих людей, а не зарегистрированных.

Вторая переменная - норматив накопления ТКО одним человеком в год. Этот показатель установлен на основании сезонных измерений отходов, которые проводил тарифный регулятор. Норматив накопления ТКО утвержден приказом департамента по тарифам НСО от 20.10.2017 № 342-ЖКХ.

Теперь можно приступить к расчетам. Необходимо умножить количество отходообразователей на норматив и поделить на количество дней в году: таким образом мы получим количество отходов, которое образуется на площадке в день.

Допустим, контейнерной площадкой пользуются 170 человек, тогда 170 х 2,38 / 365 = 1,1 кубометра в день (то есть при ежедневном вывозе ТКО на 170 человек достаточно одного пластикового евроконтейнера).

Системных сбоев в графиках транспортирования твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок многоквартирных домов нет. Сбор и транспортирование ТКО производятся ежедневно, вывоз ТКО осуществляется раз в семь дней.

Если вы замечаете, что контейнеры часто переполняются, этому может быть несколько причин.

Во-первых, отсутствуют данные об отходообразователях, которые живут в многоквартирных домах и пользуются контейнерной площадкой.

Фото: Пресс-службой МУП «САХ»

Напомним, что в соответствии с п. 148 (25) постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» потребитель обязан информировать исполнителя коммунальной услуги об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих в квартире или доме, в течение 5 дней с момента возникновения таких изменений.

Решением проблемы станет передача достоверных данных в адрес МУП «САХ». Самостоятельно проверить корректность расчетных единиц можно в личном кабинете на сайте регионального оператора. Если число зарегистрированных и проживающих не совпадает, сообщите об этом региональному оператору по форме обратной связи: кнопка «Подать обращение» на сайте мупсах.рф. Или обратитесь в управляющую организацию, чтобы ответственные за управление многоквартирным домом лица актуализировали данные.

Во-вторых, площадкой могут пользоваться не только жители дома, но и другие лица, например, малые предприятия или уличные торговцы. Чтобы решить эту проблему, можно оборудовать закрытое место для сбора ТКО и разрешить доступ только жителям.

Также стоит учесть, что с открытием дачного сезона учащаются случаи с незаконным размещением отходов на контейнерных площадках в районах, которые пересекаются с дачными направлениями. Вывоз твердых коммунальных отходов специализированной техникой осуществляется своевременно, без сбоев установленной периодичности, однако на таких контейнерных площадках специалисты регионального оператора фиксируют систематические стихийные навалы ТКО, в разы превышающие установленный объем отходообразования. В таких случаях лучше переместить контейнеры подальше от пути следования дачников.

Со своей стороны МУП «САХ» также реализует комплекс мероприятий, направленных на привлечение к заключению договоров садовых и дачных товариществ, которые в нарушение законодательства не направили заявку на заключение соответствующего договора в адрес регионального оператора добровольно. В перечень таких мероприятий входит взаимодействие с органами местного самоуправления, министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, органами министерства внутренних дел. С представителями товариществ проводятся разъяснительные беседы, побуждающие к заключению договоров, а также направляются письма с разъяснениями законодательства в области обращения с отходами. Если указанные мероприятия не приводят к добровольному заключению договоров, МУП «САХ» инициирует проверки надзорными органами в целях привлечения к административной ответственности.