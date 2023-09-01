«Собралось 10 машин»: в Новосибирске на Димитровском мосту случилась массовая авария

В Новосибирске на Димитровском проспекте случилось массовое ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на Димитровском проспекте случилось массовое ДТП. Авария произошла в ночь на 1 сентября. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— Вокруг аварии собралось не менее 10 автомобилей. На кадрах видно, что хэтчбек лишился зада, у грузовика разбит передний бампер, а также пострадал седан, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».

Информации о пострадавших в аварии нет. В городской Госавтоинспекции ДТП пока что не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber